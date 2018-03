Crepes, pizza napoletana, hamburger di bufalo dell’Agro Pontino, hot dog viennesi. Non basta? E allora, arrosticini abruzzesi, piatti tipici della Puglia e tanto altro

ASCOLI PICENO – Aspettavate lo street food ad Ascoli Piceno? Eccovi serviti: il 6, 7 e 8 aprile “Tiello STREETto” vi aspetta in piazza Ventidio Basso per “Spring Food”, una vera e propria full immersion di prelibatezze.

Quali? Crepes, pizza napoletana, hamburger di bufalo dell’Agro Pontino, hot dog viennesi. Non basta? E allora, arrosticini abruzzesi, piatti tipici della Puglia (panini baresi con polpo, panini murgiani con salsiccia, orecchiette, panzerotti e pettole), panino col lampredotto direttamente dalla Toscana e gnocchi fritti dall’Emilia. Non mancheranno, ovviamente, le olive all’ascolana, quelle originali e, con buona pace dei puristi, anche in versione vegana e vegetariana.

Solo cibo? Ovviamente no. Ecco dunque la musica popolare dei mitici A Randerchitte (il 6 aprile), gli spettacoli dei ragazzi della scuola “Lizard” (il 7) e il gruppo Direzioni Parallele con un live basato sulle hit italiane rivisitate in chiave ska-pop-twist-dance (l’8).

Per maggiori info sull’evento, info@tiellostreetto.it, oppure 388.8219868.

