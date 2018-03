FERMO – Brutto scontro nella mattinata del 24 marzo.

A Fermo si sono scontrate, per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, un’auto e una moto. Ad avere la peggio il centauro, un giovane (minorenne secondo le prime indiscrezioni), che è stato costretto al trasferimento in eliambulanza ad Ancona al Torrette dopo le prime cure prestate dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza.

Traffico rallentato, nei pressi di via Salvo d’Acquisto, a causa degli interventi post incidente.

