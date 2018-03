ASCOLI PICENO – Lo stand a cura del Centro per l’Impiego di Ascoli Piceno è stato tra i protagonisti alla giornata inaugurale di “Going”, la fiera dell’Orientamento promossa dal Comune di Ascoli in collaborazione con il Consorzio Universitario Piceno (CUP), Provincia e Camera di Commercio giunta alla XX edizione. Ad ospitare la manifestazione è stato, come di consueto l’Istituto Tecnico Professionale “Umberto I” di Ascoli, che ha visto la partecipazione di numerosi studenti provenienti dal capoluogo, da tutte le Marche e dalle regioni limitrofe nelle giornate del 22 e 23 marzo.

Tante le novità della tradizionale ‘due giorni’ che, intende sensibilizzare i giovani ad arricchire il proprio bagaglio conoscitivo e, nel contempo, prendere visione dell’offerta didattica proveniente da prestigiose Università italiane, Forze dell’Ordine e Forze Armate oltre che da aziende pubbliche e private del territorio e agenzie di lavoro interinai o specializzate.

Nell’aula informatica dell’Umberto I, lo staff del Centro per l’Impiego ha messo in campo una serie di apprezzate attività informative tra cui la preparazione del Curriculum vitae e la simulazione di colloqui di lavoro. Inoltre sono stati messi a disposizione dei giovani visitatori depliant, pieghevoli e bollettini informativi per spiegare al meglio i progetti curati dai Cpi in prima linea nel mercato del lavoro, della formazione e dell’orientamento.

