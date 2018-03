Cosmi conferma il 3-5-2 con Agazzi in porta, Padella, Mengoni e Gigliotti in difesa, Mogos, Addae, Buzzegoli, D’Urso e Pinto a centrocampo a supportare il duo d’attacco Clemenza-Monachello

Spezia– Ascoli match valido per la 32^ giornata del campionato di Serie B ConTe.it 2017/2018 sabato 24 marzo ore 18 stadio “Alberto Picco”.

Formazioni:

SPEZIA (4-3-3): Manfredini; De Col (23′ Augello), Terzi, Giani, Lopez; Maggiore, Juande, Mora; Granoche (72′ Capelli), Marilungo, Forte (46′ Bolzoni). A disp. Di Gennaro, Ceccaroni, Gilardino, De Francesco, Palladino, Masi, Ammari. All. Gallo.

ASCOLI (3-5-2): Agazzi; Padella, Mengoni (62′ De Santis), Gigliotti (73′ Ganz); Mogos, Addae, Buzzegoli (57′ Lores Varela), D’Urso, Pinto; Clemenza, Monachello. A disp. Lanni, Martinho, Lores Varela, Parlati, Castellano, Florio, Baldini, Perri, Kanoute, Ventola. All. Cosmi.

Arbitro: Fabio Piscoco (Imperia). Assistenti: Marco Bremes (Bergamo) e Pasquale Capaldo (Napoli). IV ufficiale: Livio Marinelli (Tivoli)

Reti: 70′ Marilungo, 91′ Lores Varela

Ammonizioni: 33′ Mora (S), 46′ Buzzegoli (A), 52′ Mogos (A), 87′ Capelli (S), 87′ Addae (A), 87′ Granoche (S)

Espulsioni: 40′ Mora (S)

Note: 62 i tifosi bianconeri giunti in Liguria. Recupero: 4′ p.t., 4′ s.t.

CRONACA DEL MATCH

45′ Gooooooooooool dell’Ascoli!!!!!! Lores Varela con un sinistro da dentro l’area ligure riporta in parità i bianconeri

44′ Clemenza serve in area D’Urso, il suo cross non trova maglie arancioni

40′ Monachello solo in area colpisce il pallone di testa, Manfredini però blocca senza problemi

39′ Addae al volo ci prova dai 25 metri, palla non lontana dal palo ma fuori

37′ Traversone dalla lunga distanza di De Santis, Terzi anticipa di un soffio l’accorrente Clemenza

36′ Ganz prova la conclusione dentro l’area ligure ma si coordina male e manda il pallone in curva

34′ Azione prolungata dell’Ascoli, il cross finale di Pinto è facile preda del portiere spezzino

30′ Destro a giro di Pinto, la palla sorvola la traversa

28′ Terzo ed ultimo cambio per l’Ascoli: fuori Gigliotti per Ganz

25′ Marilungo di testa porta in vantaggio lo Spezia sugli sviluppi di un calcio d’angolo

19′ Marilungo crossa a rientrare dalla destra, Granoche non arriva per un soffio sul pallone

17′ Infortunio per Mengoni, al suo posto entrerà De Santis

16′ Granoche manda fuori da buona posizione, l’attaccante uruguaiano era però in posizione di fuorigioco

14′ Angolo per l’Ascoli: Mengoni di testa sfiora il palo della porta ligure

13′ Maggiore ci prova dal vertice sinistro dell’area ascolana, Agazzi ben posizionato blocca con sicurezza

12′ Primo cambio per Cosmi: Buzzegoli lascia il posto a Lores Varela

10′ Ci prova Monachello con un tiro a giro, Manfredini blocca senza affanni

8′ Bolzoni da buona posizione prova il tiro ma scivola, palla altissima

6′ Ascoli che prende coraggio e cerca di sfruttare l’uomo in più non riuscendo però a rendersi pericoloso

1′ Buzzegoli prova a lanciare Monachello, Giani però anticipa l’attaccante siciliano

SECONDO TEMPO

45′ + 4′ Granoche, imbeccato da Marilungo, non riesce di testa a centrare la porta difesa da Agazzi

45′ + 1′ Giani svirgola tentando il rinvio, Manfredini vola a la mette in calcio d’angolo

45′ 4 i minuti di recupero concessi dal signor Piscopo

43′ Ascoli che torna ad affacciarsi in area dello Spezia, buon cross di Pinto su cui è però bravo Manfredini ad anticipare Monachello in uscita alta

41′ Spezia in 10: espulso Mora che colpisce con una gomitata Pinto in area ascolana

40′ Ancora un cross insidioso in area bianconera, Pinto di testa si rifugia in corner

37′ Azione prolungata dello Spezia in area ascolana, la serie di traversoni è però preda dei difensori ascolani

33′ Splendida azione personale di Clemenza che salta con classe due avversari prima di essere fermato fallosamente da Mora, ammonizione per il centrocampista dei liguri

29′ Azione pericolosa in velocità dello Spezia, Mogos risolve la situazione anticipando di testa Marilungo

26′ Marilungo prova ad incunearsi in area bianconera, Padella è bravo a chiudere senza concedere il calcio d’angolo

23′ Cambio per lo Spezia: Augello prende il posto dell’infortunato De Col

20′ Cross di Mora dalla sinistra, Padella anticipa tutti di testa

16′ L’Ascoli si affaccia per la prima volta in area di rigore spezzina, Addae però commette un fallo in attacco e lo Spezia recupera palla

15′ Terzi di testa sfiora il palo con un colpo di testa dopo un calcio d’angolo, la palla era però già uscita

12′ Ancora occasione Spezia: Mora dal centro dell’area di rigore calcia verso la porta bianconera, decisiva una deviazione della difesa ascolana che manda la palla in corner

10′ Occasione Spezia: Forte lanciato da Granoche salta due avversari e tira un diagonale che si infrange sul palo con Agazzi battuto

8′ Cross basso dalla destra di Granoche, Agazzi anticipa tutti in uscita

6′ Cross di Marilungo per Maggiore che di testa, sbilanciato, la mette fuori

3′ Iniziano in attacco i liguri, la difesa ascolana è però attenta e non permette agli avversari di penetrare in area bianconera

1′ Partiti: Ascoli in divisa da trasferta arancione, Spezia in maglia bianca con pantaloncini e calzettoni neri

PRIMO TEMPO

