ASCOLI PICENO – La Flai Cgil di Ascoli Piceno ricorda a tutti i lavoratori agricoli che questa è l’ultima settimana utile per presentare domanda di disoccupazione agricola.

“Ricordiamo che tutti i nostri uffici del Patronato Inca sono a disposizione per inviare la domanda. La FLAI CGIL ha promosso la campagna “Tutelati a tutto tondo” per favorire la diffusione dei diritti e delle tutele per i lavoratori del settore – affermano in una nota – A questo proposito vogliamo ricordare che la disoccupazione per i lavoratori agricoli spetta a tutti i lavoratori che abbiano lavorato almeno 100 giorni in agricoltura nel biennio 2016-17, e almeno 50 nel 2017. La quantità di indennità dovuta è proporzionata rispetto alle giornate lavorate nell’anno 2017, ed è necessario presentare la domanda entro la fine di questa settimana”.

Daniele Lanni, Segretario Generale della Flai Cgil di Ascoli Piceno commenta: “E’ un diritto fondamentale dei lavoratori agricoli quello di avere una indennità a sostegno del loro reddito, data la discontinuità a cui è soggetto il settore agricolo. Proprio per questo ricordiamo a tutti di recarsi entro la settimana presso i nostri uffici per presentare domanda. La FLAI CGIL vuole fornire a tutti i lavoratori dell’agricoltura una tutela e rappresentanza a tutto tondo, quindi non solo domanda di disoccupazione, ma anche lettura della busta paga, assegni familiari, dichiarazione dei redditi, le domande per gli enti bilaterali”.

Ecco gli orari delle sedi: Ascoli Piceno in Via C. Rozzi 13 tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, sabato dalle 8.30 alle 11.30. S.Benedetto del Tronto in Via Piemonte, 35: tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, sabato dalle 8.30 alle 12. Ad Offida in P.zza del Popolo, 26: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18 e il Sabato dalle 10 alle 12. A Grottammare in Via Capriotti 46: Giovedì e Martedì dalle 9 alle 11.30. A Monsampolo presso il Comune di Stella Sabato dalle 8 alle 11. A Castel di Lama in Via Montelieto, 9 : Martedì e Venerdì dalle 9 alle 12. A Centobuchi in Via dei Tigli, 22: Martedì dalle 15.30 alle 18.30, Giovedì dalle 9 alle 12. A Folignano in Viale Assisi secondo e quarto mercoledì del mese dalle 9 alle 12. A Comunanza in Viale Dante, 40: Lunedì dalle 9 alle 16 e Mercoledì dalle 15,30 alle 18.30. A Pagliare in Via Ciabattoni, 25: Mercoledì e Sabato dalle 9 alle 12.

