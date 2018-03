E’ stato un poeta, medico, insegnante, filosofo e astrologo/astronomo italiano. Per il suo pensiero eterodosso in materia religiosa, fu condannato al rogo dall’Inquisizione romana

ASCOLI PICENO – Iniziativa culturale.

Mercoledì 28 marzo, alle ore 17.30 nella Libreria Rinascita di Ascoli Piceno si terrà l’evento “Cecco d’Ascoli e il suo tempo”.

Relatrice: Martina Mazzocchi;

Musica e canto: Argeo Polloni;

Appuntamento conclusivo organizzato dall’Uplea per conoscere la figura storica di questo importante personaggio.

Francesco Stabili di Simeone, meglio noto come Cecco d’Ascoli (Ancarano, 1269 – Firenze, 16 settembre 1327) è stato un poeta, medico, insegnante, filosofo e astrologo/astronomo (al tempo non vi era distinzione fra astronomia e astrologia) italiano. Per il suo pensiero eterodosso in materia religiosa, fu condannato al rogo dall’Inquisizione romana. (fonte Wikipedia)

