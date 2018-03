ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale e culturale.

Giovedì 29 marzo, alle ore 18 alla Libreria Rinascita di Ascoli Piceno, si svolgerà un incontro sulla “Libroterapia”

La libroterapia è l’uso dei libri e della lettura per trovare un benessere psicologico. Un modo di prendersi cura di sè che passa attraverso le pagine dei libri che amiamo.

Storie e personaggi con cui ci identifichiamo possono divenire lo specchio attraverso cui guardare la propria storia e dar voce ai pensieri e alle emozioni che ci abitano.

Un incontro per conoscere i modi attraverso cui i libri ci possono aiutare a ritrovare il benessere psicologico. Guarderemo al libro come mezzo per raccontarsi e per conoscersi.

Iniziativa a cura di Claudia Fulvi, psicoterapeuta & libroterapeuta.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 13 volte, 14 oggi)