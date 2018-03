L’associazione culturale Sportpiceno ha sbaragliato la concorrenza, vincendo sia il premio come miglior corto con il film “Pescara del tronto” regia di Federico Mazzocchi, sia come miglior foto.

OFFIDA – Si sono svolte nel sipario del teatro serpente aureo di Offida le serate conclusive dell’ Adriatico Film Festival. In questa edizione a fare da protagonisti nella sezione dedicata al cinema e alla fotografia, l’associazione culturale Sportpiceno ha sbaragliato la concorrenza, vincendo sia il premio come miglior corto con il film “Pescara del tronto” regia di Federico Mazzocchi, sia come miglior foto.

Attualmente i membri dell’ associazione, stanno pensando a come fare il prossimo corto che gareggerà per l’ edizione del prossimo anno, ma intanto questa duplice vittoria costituisce un punto importante da qui partire.

