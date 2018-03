ASCOLI PICENO – L’Ascoli batte per 1-0 il Bari di Fabio Grosso grazie alla rete realizzata da Buzzegoli al 3′ del primo tempo; tre punti di fondamentale importanza per i bianconeri che rimangono così in corsa nella volata salvezza.

Uno dei protagonisti della partita, Emanuele Padella: “Vittoria che vale oro, sapevamo che questa partita era importantissima contro una grande squadra. Oggi hanno trovato un buon Ascoli che ha tenuto per tutta la partita. Alla fine loro giocavano con 4 attaccanti, siamo stati bravi tutti a fare quello che ci chiedeva il mister. Il gol trovato subito ci ha permesso di fare la partita che volevamo. Siamo contenti, abbiamo fatto una grande partita ed un ottima fase difensiva, dopo tante partite siamo riusciti a non subire gol. Micheal (Agazzi) ha fatto una grande partita, è un grande portiere e non lo scopro certo io. Abbiamo 9 partite di cui 5 in casa, dobbiamo vincere in casa e fare qualche punto in trasferta per ottenere una salvezza che fino a poco tempo fa sembrava impossibile”.

