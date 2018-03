ACQUASANTA TERME – Torna, domenica 8 aprile, a partire dalle 9.30 l’appuntamento con il Tallacano Trail, manifestazione promossa ed organizzata dal Festival dei due Parchi con la collaborazione della Polisportiva AntropoSport, dell’AntropoService Sas e del Comune di Acquasanta Terme e giunta alla sua sesta edizione.

Anche quest’anno gli organizzatori invitano runners, camminatori, tutti gli amanti della natura, grandi e piccini, nonni, nipoti, famiglie con bambini e ragazzi ad unirsi al Festival dei due Parchi per tornare ad immergersi nelle bellezze del territorio di Acquasanta Terme e delle Frazioni di Santa Maria, Tallacano, Agore, Poggio, Rocchetta. Un territorio che soffre del triste, e forzato, abbandono del dopo terremoto e che ha quanto mai bisogno del calore di tutte le anime di buona volontà che vorranno, almeno per un giorno, inondarlo di rinnovata vita, nel segno della speranza e della continuità.

Ed è per questo che anche nella presente sesta edizione sono stati predisposti percorsi di diversa difficoltà al fine di consentire a chiunque la partecipazione. In particolare, per gli atleti agonisti amanti della corsa in montagna è previsto un percorso competitivo di 17 km mentre i camminatori potranno cimentarsi su percorsi più brevi e adatti a tutti, anche ai bambini, della lunghezza di 2 o di 4 km e tali da permettere una bella passeggiata in natura.

Per tutti l’appuntamento è a partire dalle 9.30 presso la piazza di Santa Maria di Acquasanta Terme divenuta, a partire dall’anno scorso, luogo di partenza ed arrivo della manifestazione vista l’inagibilità dell’abitato di Tallacano.

Per info ed iscrizioni: 0736/250818 e www.festivaldeidueparchi.it.

