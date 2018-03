OFFIDA – Una “doppietta” di concerti nel weekend di Pasqua per i Distretto 13 che domani, venerdì 30 marzo, saranno in scena al “Blue Bird” di Offida mentre nel pomeriggio di lunedì 2 aprile allieteranno la “Pasquetta” dei clienti del Ristorante”Burrasca” di Villa Rosa.

Una bella dose di energia positiva quella sprigionata dalla musica dei Distretto 13, una band che brilla per dinamicità e voglia di innovare, una band che conferma, concerto dopo concerto, la propria attitudine al “live” e che non smette mai di sorprendere per la grande capacità di coinvolgere il pubblico.

Una scaletta estremamente vasta che spazia dai grandi classici ai pezzi più moderni, tutti arrangiati in chiave assolutamente rock, con tre chitarre a fare da contrappunto ad una granitica sezione ritmica e le splendide voci di Manila Lupini e Gloria Galiè che guidano il pubblico in quello che inizia sempre come un concerto e si trasforma, inevitabilmente, in un grande rock-party.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 8 volte, 8 oggi)