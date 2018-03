GIOIA DEL COLLE – Termina 3-0 in favore della Gioiella Micromilk Gioia del Colle la gara di andata degli ottavi di finale dei Play-off Promozione UnipolSai. Non riesce dunque ad interrompere la sua serie negativa la M&G Videx Grottazzolina, partita troppo contratta e incapace di entrare in partita. Ora servirà l’impresa sabato sera tra le mura amiche per poter continuare il percorso.

Torna alla formazione consueta la M&G Videx , con Cecato che stringe i denti e scende in campo nonostante un fastidioso virus intestinale, l’opposto è Morelli, gli schiacciatori Richards e Vecchi, centrali Salgado e Fiori, liberi Calistri e Jacopo Brandi. Gioia schiera invece la diagonale palleggiatore-opposto Marchiani-Cetrullo, in banda Joventino e Grassano, al centro Erati e Scopelliti, libero Casulli.

Buona la partenza della Videx nel primo parziale, con Richards che trova lo strappo del 3-5 grazie ad un buon turno al servizio. Gioia aggancia però a quota 8 e sorpassa subito dopo, quando Erati a muro sbarra la strada a Morelli (9-8). E’ sempre Erati a firmare l’allungo gioiese, trovando l’incrocio delle righe al servizio, per il 12-9 dei locali. La Videx tenta a più riprese di rifarsi sotto, ma Gioia ristabilisce il distacco e allunga a +4 nel finale (21-17, diagonale vincente Joventino). L’attacco out di Richards consegna il parziale nelle mani di Gioia col punteggio di 25-20.

In avvio di secondo set, Ortenzi dà spazio a de Fabritiis per Richards, nel tentativo di rinforzare la ricezione. Gioia riprende da dove aveva lasciato, e scatta subito sul 5-2 con l’ace di Cetrullo, ma Fiori replica allo stesso modo siglando l’8-6. Vecchi trova il muro che vale il 1 Videx (12-11) e Morelli impatta a quota 12. Grassano ristabilisce il distacco sul 16-13 costringendo Ortenzi al time-out, ma la Videx non molla la presa e ritorna a contatto (mani-out vincente Morelli, 17-16). Il muro di Salgado riporta il parziale in parità (17-17), la risposta di Gioia è però immediata e arriva proprio dal muro, che sposta il punteggio sul 21-18 (prima Cetrullo, poi Joventino). Joventino regala ai suoi il set point (24-22), Grassano capitalizza subito chiudendo il mezzo ace proprio del brasiliano, 25-22 Gioia, che mette in cassaforte il primo punto della doppia sfida.

Equilibrio nella prima metà del terzo parziale, con le due squadre che lottano punto a punto e si sfidano a colpi di break e controbreak lavorando bene in fase di cambiopalla. Sul break del 16-14 Gioia, propiziato da una certa disattenzione nella difesa grottese, Ortenzi chiama time-out, ma al rientro in campo de Fabritiis riceve fallosamente la battuta di Marchiani e permette ai pugliesi di allungare 18-15. Erati trova l’ace del +4 (20-16), che diventa +5 grazie a Joventino (ace anche per lo schiacciatore, 23-18). Il muro di Gioia fa il resto, il set termina 25-20 per i padroni di casa, spegnendo le speranze di rimonta della Videx.

TABELLINO

GIOIELLA MICROMILK GIOIA DEL COLLE – M&G VIDEX GROTTAZZOLINA: 3-0 (25-20, 25-22, 25-20)

GIOIELLA MICROMILK GIOIA DEL COLLE: Grassano 11, Erati 11, Cetrullo 14, Joventino 16, Scopelliti 7, Marchiani, Casulli 38%, Link 1. N.e.: Luppi, Anselmo, Bernardi, De Santis (L2). All1: Spinelli – All2: Masi

M&G VIDEX GROTTAZZOLINA: Vecchi 7, Fiori 4, Morelli 7, Richards 4, Salgado 6, Cecato 2, Calistri (L1) 33%, Brandi J. (L2), De Fabritiis 2, Brandi N., Minnoni. N.e.: Pison, Gaspari, Romagnoli. All1: Ortenzi – All2: Cruciani

Arbitri: Talento – Vecchione

Note: Gioia del Colle bs 18, ace 7, muri 9, ricezione 52% (prf 38%), attacco 50%, errori 30. Videx bs 6, ace 3, muri 3, ricezione 42% (prf 25%), attacco 35%, errori 15.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 12 volte, 12 oggi)