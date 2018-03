Per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, è finito contro un portone. E’ stato portato in ospedale per accertamenti

FERMO – Incidente nel pomeriggio del 29 marzo.

Vicino Fermo un’automobilista ha perso il controllo dell’auto, per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, ed è finito contro un portone.

L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza e portato in ospedale, cosciente seppur un pò spaventato, per accertamenti.

