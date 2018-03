Dallo scorso 21 marzo, infatti, la seggiovia e gli impianti funzionano di nuovo regolarmente e sono in piena operatività per la gioia degli appassionati della neve

MONTE PISELLI – Se le condizioni meteo si manterranno, come auspicabile favorevoli, si preannuncia un weekend pasquale di grande afflusso e serena fruizione per la stazione sciistica di Monte Piselli. Dallo scorso 21 marzo, infatti, la seggiovia e gli impianti funzionano di nuovo regolarmente e sono in piena operatività. Grazie all’opera tempestiva del Cda che è intervenuto anche economicamente, del Gestore e della Segreteria che si sono prodigati con grande impegno, è stato risolto il piccolo inconveniente tecnico che si era verificato a metà mese e che aveva determinato un breve stop della struttura impiantistica.

“Intendo esprimere la mia soddisfazione – ha evidenziato la Vice Presidente della Provincia Bellini – per l’inteso lavoro che è stato compiuto in questi mesi dal Presidente Vincenzo Lori, dal nuovo CdA e da tutti gli enti consorziati, uniti da una proficua sinergia istituzionale. E’ prioritario proseguire sulla strada della valorizzazione degli impianti di Monte Piselli, che devono essere posti al centro di progetto di ampio respiro per lo sviluppo del territorio anche dal punto di vista turistico”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 15 volte, 15 oggi)