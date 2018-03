Il programma che porta sotto i riflettori innovazione, tradizione, alimentazione, cultura e tante curiosità è condotto da Massimiliano Ossini con la collaborazione di Giulia Capocchi, Lino Zani (alpinista, esperto in sicurezza), e l’ascolano Mauro Mario Mariani (medico specialista in angiologia, esperto in alimentazione mediterranea). Nel programma troviamo anche l’agronomo Roberto Bruni che affronta il tema dell’agricoltura in montagna e il prof. Gianluca Gregori, Pro-Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, esperto di economia dei piccoli centri montani

Domani nel Borgo di Pretare nelle casette post sisma, in una situazione che simboleggia proprio l’attaccamento dei cittadini al loro paese, in un paese innevato, tra uova di Pasqua di ogni tipo, vedremo il dottor Mariani, nella sua rubrica “Come, Quando, Perché”, affrontare la tematica del cioccolato sviscerando le sue proprietà nutritive e analizzandolo sotto ogni aspetto. Sempre nel nostro territorio, prima di arrivare a Pretare, Ossini ha girato in bicicletta per Ascoli arrivando nell’incantevole Piazza del Popolo per festeggiare i 135 anni dalla fondazione del locale CAI.

Un lavoro importante quello svolto in questi quattro anni dalla trasmissione televisiva, che puntata dopo puntata ha acceso i riflettori su tutto il territorio montano nazionale, arrivando spesso anche in centro Italia. Proprio in questa ultima puntata le telecamere sono tornate nel territorio Piceno per una scelta fortemente voluta dal conduttore Massimiliano Ossini, ascolano d’adozione e legatissimo ai nostri territori, con una vicinanza importante anche della Rai al territorio piceno ferito dal recente sisma.