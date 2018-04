ASCOLI PICENO – “Obiettivo Terra” ha avuto ancora una volta un riscontro straordinario. Un successo che conferma quanto il concorso, promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana Onlus, sia apprezzato dai fotoamatori italiani.

I numeri. Per selezionare le 30 finaliste della 9a edizione del contest, ampiamente rappresentative delle diverse aree protette di tutta la Penisola, il Comitato promotore, coadiuvato dal documentarista e naturalista Emanuele Coppola, ha esaminato 1.494 foto (192 in più rispetto alla precedente edizione), di cui circa la metà pervenute da under 35. Di queste, 1.440 (96%) sono risultate conformi al regolamento e dunque ammesse (le non ammesse sono 54 pari al 4%). Delle foto ammesse, 534 sono state scattate da donne (37%) e 906 da uomini (63%). Ogni partecipante ha avuto la possibilità di presentare al contest una sola foto a colori di cui: Parchi Nazionali (611 foto, pari al 42% delle foto ammesse), Parchi Regionali (697 foto, pari al 49%) e delle Aree Marine Protette (132 foto, pari al 9%).

La cerimonia di premiazione di “Obiettivo Terra” 2018 si terrà lunedì 23 aprile a Villa Celimontana (Roma), nell’ambito delle celebrazioni della 48a Giornata Mondiale della Terra (22 aprile). La foto vincitrice sarà esposta in gigantografia in piazza Barberini a Roma e all’autore del fortunato scatto sarà riconosciuto un premio del valore di 1.000 € (mille euro), una targa e la copertina della pubblicazione 2018.

Tra le finaliste non vincitrici del primo premio saranno selezionate, in base ai voti della Giuria di esperti, anche le seguenti menzioni: Alberi e foreste, Animali, Area costiera, Fiumi e laghi, Paesaggio agricolo, Turismo sostenibile e la menzione speciale Madre Terra (premio dedicato al 2018 “Anno nazionale del cibo italiano” alla foto più rappresentativa di un prodotto agricolo tipico, di un piatto tradizionale o dell’artigianalità enogastronomica dai parchi). Le menzioni speciali Borghi (alla più bella foto di un borgo all’interno di un parco italiano, in collaborazione con l’Associazione “I borghi più belli d’Italia); Patrimonio geologico (alla foto che meglio rappresenti il patrimonio e il paesaggio geologico dei parchi, i siti a valenza geologica e opere antropiche che si integrano nel contesto geologico o geomorfologico, in collaborazione con la Società Italiana di Geologia Ambientale – SIGEA); Earth Day (allo scatto che meglio rappresenti l’accessibilità e la fruibilità per le persone con disabilità e a ridotta mobilità in un parco, in collaborazione con FIABA Onlus); Obiettivo Mare (alla migliore foto subacquea scattata in un’Area Marina Protetta, in collaborazione con Marevivo) saranno decretate dai partner co-promotori di ciascuna menzione.

È stata inoltre istituita, per la prima volta, la menzione speciale “Fanpage”. Fino al 10 aprile, attraverso un sondaggio, il pubblico web potrà votare sul quotidiano online Fanpage l’immagine più bella, tra le 30 finaliste.

Oltre ai premi ai partecipanti è previsto un Premio speciale, in collaborazione con FIABA Onlus, all’Area Protetta che si sia maggiormente distinta per favorire l’accessibilità e la fruibilità per le persone con disabilità e a ridotta mobilità.

La Giuria di esperti 2018 è composta dai presidenti dei soggetti promotori: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde) e Filippo Bencardino (Presidente Società Geografica Italiana), e da: Gianfranco Amendola (già Magistrato ed esperto in normativa ambientale), Elena dell’Agnese (Vice Presidente International Geographical Union), Vincenzo De Luca (Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, MAECI), Loredana De Petris (Presidente Gruppo Misto del Senato della Repubblica), Maria Carmela Giarratano (Direttore Generale per la Protezione della Natura e del Mare, MATTM); Rosalba Giugni (Presidente Marevivo), Vincenza Lomonaco(Rappresentante Permanente d’Italia presso l’UNESCO), Giancarlo Morandi (Presidente Cobat), Francesco Palumbo (Direttore Generale per il Turismo, MiBACT), Fulco Pratesi(Presidente onorario WWF Italia), Giampiero Sammuri (Presidente Federparchi), Pierluigi Sassi (Presidente Earth Day Italia).

Grazie alla rinnovata partnership con Earth Day Italia Onlus, le foto vincitrici di Obiettivo Terra 2018 saranno mostrate, nel pomeriggio del 23 aprile, sui maxischermi del “Villaggio per la Terra” (Roma, 21-25 aprile, Terrazza del Pincio – Galoppatoio di Villa Borghese).

Obiettivo del concorso fotografico è quello di valorizzare il lavoro quotidiano dei Parchi e delle Aree Marine Protette, orientato alla tutela ambientale, alla salvaguardia della biodiversità, alla difesa delle tipicità locali e permettere la diffusione di un modello di turismo veramente ecosostenibile e responsabile. La realizzazione di questo ambizioso progetto è supportata da Cobat – Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo (main partner del concorso); Clhub (partner tecnico) e dall’associazione SOS TerraOnlus che destinerà una parte del 5×1000 alla prossima edizione del concorso.

Inoltre, grazie alla collaborazione con Pianeta Foresty, anche quest’anno i concorrenti avranno l’occasione di contribuire al rimboschimento di alcune aree italiane attraverso i kit Foresty che tradurranno l’impegno dimostrato da ognuno dei partecipanti, in veri alberi forestali.

L’edizione 2018 di “Obiettivo Terra” ha già ricevuto il patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Comune di Roma, diFederculture, Federparchi e di tutti i Parchi Nazionali d’Italia.

Media partner dell’edizione 2018: Fanpage, Lifegate, Teleambiente, Trekking&Outdoor.

