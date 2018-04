Rosseti è rientrato in squadra. Per Cherubin terapie e lavoro differenziato di riatletizzazione, mentre Bianchi si è sottoposto solo a terapie. L’Avellino perde col Bari 2 a 1, oggi in campo Brecia-Entella e Pro Vercelli-Perugia alle 18

ASCOLI PICENO – I bianconeri sono tornati subito a lavoro. E’ ripresa nel pomeriggio di Pasquetta, al Picchio Village la preparazione , dopo i due giorni di riposo concessi da Mister Cosmi in concomitanza con le festività pasquali.

Intermittenti, possessi e partite metaboliche alla base del lavoro svolto dal gruppo, compreso Rosseti che è rientrato in squadra. Per Cherubin terapie e lavoro differenziato di riatletizzazione, mentre Bianchi si è sottoposto solo a terapie. Prosegue la riabilitazione ad Ascoli per Carpani e a Viareggio per Favilli, entrambi alle prese con i postumi degli infortuni al ginocchio.

Sono state recuperate anche le ultime partite non disputate della 29^ giornata della serie B, che erano state rinviate per lutto dopo la scomparsa del calciatore Davide Astori. L’Avellino perde col Bari 2 a 1, oggi in campo Brecia-Entella e Pro Vercelli-Perugia alle 18. Importantissimo per stabilire le posizioni infondo alla classifica. Il Parma invece batte il Palermo con una tripletta di Calaiò e l’Empoli ne fa tre al Foggia.

