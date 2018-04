Dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza sul luogo. In ausilio anche i Vigili del Fuoco. E’ stata portata in ospedale per le cure mediche

AMANDOLA – Incidente nella mattinata del 3 aprile.

Ad Amandola, in contrada Conti, un’auto è uscita fuori strada per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, giunte sul posto per i rilievi.

A bordo una ragazza, soccorsa dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza sul luogo. In ausilio anche i Vigili del Fuoco. E’ stata portata in ospedale per le cure mediche.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 138 volte, 139 oggi)