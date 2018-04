Affissi su vetrine di locali sfitti nelle vie principali del centro storico cittadino, riportando il decoro su molte zone di passaggio per cittadini e turisti

ASCOLI PICENO – In concomitanza con l’arrivo della primavera e delle festività pasquali, anche quest’anno è tornato l’appuntamento delle “Passeggiate Antidegrado” organizzate dall’Associazione Ascoli da Vivere con il progetto SiAmo Ascoli-Gesti d’amore per una città migliore.

In questo primo appuntamento del 2018, i volontari presenti tra cui una rappresentante dell’Associazione dei commercianti WAP, hanno rimosso ben 284 manifesti abusivi affissi su vetrine di locali sfitti nelle vie principali del centro storico cittadino, riportando il decoro su molte zone di passaggio per cittadini e turisti.

Nelle prossime settimane sono in programme altre “Passeggiate Antidegrado” e soprattutto verrà organizzato un incontro aperto a tutti i volontari che vorranno partecipare alle attività antidegrado dell’Associazione, con l’obiettivo come ogni anno di organizzare tutti insieme nei prossimi mesi SiAmo Ascoli, una giornata da dedicare all’amore per la nostra città.

Chi volesse unirsi, contattare il 329-6605992 per entrare a far parte della Squadra Antidegrado, Insieme SiAmo Ascoli.

