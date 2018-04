L’autore di “Ammare. Vieni con me a Lampedusa” sarà presente alla libreria Rinascita il 5 aprile insieme ai ragazzi dell’ISC Borgo Solestà Cantalamessa per presentare il suo ultimo volume

ASCOLI PICENO – Tornano giovedì 5 aprile, alle ore 16.30 presso la libreria Rinascita ad Ascoli Piceno, gli incontri di “Scrittori a scuola”; questa volta protagonista sarà Alberto Pellai autore, insieme a Barbara Tamborini, del libro “Ammare. Vieni con ce a Lampedusa“.

A fare da guida saranno i ragazzi dell’ISC. Borgo Solestà Cantalamessa che faranno conoscere una storia legata alle tragedie del mondo contemporaneo, tra accoglienza, migrazione e speranza. Una storia coraggiosa che insegna ad amare se stessi e gli altri. Senza confini e con la speranza nel cuore.

Dalla quarta di copertina: “Mattia ha quattordici anni, Caterina tredici. Entrambi hanno mille domande e poche risposte: sul mondo, sul futuro, su di sé. Le loro strade si incrociano. Prima, quasi per caso, nella vita reale. Poi di proposito, tra le righe di un blog, vieniconmealampedusa.it, curato da Mattia sotto falsa identità. Lì si firma Franz, un ragazzo che vuole sensibilizzare il mondo sul destino dei migranti. L’idea è nata da una ricerca per la scuola: lui che si nasconde dietro una massa di ricci disordinati, lui che ha una lista di sogni ben custodita nel cassetto, lui che non si è mai messo davvero in gioco sente di dover fare qualcosa. Per tutti coloro che attraversano il Mediterraneo cercando una speranza, e anche per se stesso.

Così Mattia trova il coraggio di urlare, di lasciare il segno. E invita un politico a trascorrere una settimana con lui in un centro per migranti. Forse questo non accadrà, forse nessuno risponderà mai al suo appello, ma poco importa. Perché quello che Mattia troverà grazie al suo blog è molto di più. È la forza di alzare lo sguardo, la certezza di non essere solo. E un’amica speciale, come Caterina”.

Alberto Pellai è medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, è ricercatore presso il dipartimento di Scienze Bio-Mediche dell’Università degli Studi di Milano, dove si occupa di prevenzione in età evolutiva. Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha conferito la medaglia d’argento al merito della Sanità pubblica. È autore di molti bestseller per genitori, educatori e ragazzi, tra i quali “Tutto troppo presto”, “Girl R-evolution” e, a quattro mani con Barbara Tamborini, “I papà vengono da Marte, le mamme da Venere” e “L’età dello tsunami”, tutti editi da De Agostini.

