ASCOLI PICENO – Venerdì 6 aprile alle ore 17.30, la Fondazione Don Giuseppe Fabiani ripropone le Passeggiate vagabonde con il sedicesimo ciclo di incontri che permettono di visitare le bellezze della città di Ascoli.

L’architetto Rodolfo Portilli guiderà i visitatori alle scoperta di Porte e Ponti della città e parlerà di Porta Romana. L’appuntamento è previsto alle 17.30 presso la sede della Fondazione in via Annibal Caro 36 ad Ascoli

Nata nel 2001, la Fondazione vuole divulgare la figura di Don Giuseppe Fabiani, sacerdote e storico ascolano, ripubblicando i suoi scritti e favorendo la conoscenza della storia e dell’arte del territorio di Ascoli Piceno.

“E’ bello andare bighellonando, in cerca di sensazioni e ricordi, per le vie della nostra città. Ce n’è qualcuna fuorimano, veramente caratteristica”, scriveva Don Giuseppe Fabiani, in un articolo pubblicato su Vita Picena, nel 1941.

Il programma con le “Passeggiate vagabonde” proseguirà nelle giornate di venerdì 13 aprile, mercoledì 18, venerdì 27 e venerdì 4 maggio. Ogni visita prevede la scoperta di angoli nascosti e interessanti da conoscere nella città ascolana.

Per ogni tipo di informazione, si consiglia di contattare la Fondazione tramite la pagina social Fondazione Giuseppe Fabiani o all’indirizzo di posta elettronica fondazionefabiani@gmail.com.

