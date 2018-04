Cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine si sono scontrate. Un impatto frontale molto violento. Sul luogo anche i Vigili del Fuoco

MONTEGIORGIO – Brutto scontro nel pomeriggio del 4 aprile.

Nel Fermano, tra Montegiorgio e Montegranaro, due auto per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine si sono scontrate. Un impatto frontale molto violento.

Sono state soccorse tre persone dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza: una di loro è stata portata in eliambulanza al Torrette di Ancona per ulteriori accertamenti.

Sul luogo anche i Vigili del Fuoco.

