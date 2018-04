Da venerdì 13 a domenica 15 aprile in programma nel capoluogo piceno la riunione del movimento internazionale impegnato nella promozione della cultura e dell’etica sportiva

ASCOLI PICENO – Si terrà ad Ascoli Piceno da venerdì 13 a domenica 15 aprile l’assemblea nazionale del “Panathlon Club” italiano.

Il Panathlon è un movimento internazionale per la promozione e la diffusione della cultura e dell’etica sportiva, secondo il riconoscimento ufficiale del CIO, e si propone di approfondire, divulgare e difendere i valori dello sport inteso come strumento di formazione e di valorizzazione della persona e come veicolo di solidarietà tra gli uomini ed i popoli.

Il termine “Panathlon“, proveniente dalla lingua greca, può essere tradotto con l’espressione “insieme delle discipline sportive“, mentre il motto “Ludis Iungit” significa “uniti dallo sport“.

Il Panathlon attua l’unità del movimento e lo dirige con l’appoggio dei club riuniti in distretti su di un territorio idealmente unico e unitariamente rappresentato. E’ aconfessionale, apartitico, senza distinzione di sesso e di razza e non ha fini di lucro.

