MONTEGRANARO – Brutto incidente nel pomeriggio del 4 aprile.

Un’auto è finita fuori strada ed è caduta in una scarpata vicino Montegranaro nel Fermano. A bordo un uomo, di circa quaranta anni, che è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. Sul luogo anche i Vigili del Fuoco. E’ stato portato in ospedale per le cure mediche.

Le Forze dell’Ordine hanno compiuto i rilievi. L’uomo ha perso il controllo del mezzo, forse una distrazione oppure un malore.

