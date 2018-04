L’itinerario si propone di affrontare l’ evoluzione del teatro non solo dal punto di vista architettonico ma anche socio – culturale, fornendo interessanti spaccati della società ascolana in epoche diverse

ASCOLI PICENO – L’Associazione di guide turistiche Marche V Regio organizza domenica 8 aprile il “Gran tour dei Teatri”, un evento che rientra nelle “Colazioni ad Arte”, passeggiate alla scoperta delle eccellenze artistiche e gastronomiche di Ascoli, che hanno già avuto un grande successo di pubblico.

L’appuntamento è in Piazza Arringo alle ore 14.30: da qui si partirà per un insolito tour dedicato ai teatri cittadini. I partecipanti potranno scoprire come si è evoluto il teatro nel corso dei secoli: dal teatro romano ai teatri moderni, di cui sono massima espressione in città il Teatro Ventidio Basso e il restaurato Teatro dei Filarmonici, aperto in via straordinaria per l’occasione.

L’itinerario si propone di affrontare l’ evoluzione del teatro non solo dal punto di vista architettonico ma anche socio – culturale, fornendo interessanti spaccati della società ascolana in epoche diverse. Il tour si concluderà con una degustazione presso il rinomato locale “Ozio” in Via Vidacilio.

Info e prenotazioni: 347/6590764, scopriascoli@gmail.com.

