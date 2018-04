Nell’ambito dei primi due stralci del Programma di ripristino e messa in sicurezza della viabilità nei territori colpiti, sono ad oggi complessivamente in corso lavori per oltre 203 milioni di euro

ASCOLI PICENO – Proseguono gli affidamenti di interventi di ripristino definitivo delle strade colpite dal sisma nel Centro Italia. In questi giorni Anas ha completato le procedure di affidamento e stipulato i contratti con le imprese esecutrici di altri quattro interventi per un investimento complessivo 14,7 milioni di euro nelle province di Ascoli Piceno, Rieti e Macerata.

Nell’ambito dei primi due stralci del Programma di ripristino e messa in sicurezza della viabilità nei territori colpiti dal sisma, sono ad oggi complessivamente in corso lavori per oltre 203 milioni di euro di investimento e sono in fase di aggiudicazione ulteriori appalti per un valore di 122 milioni di euro, mentre procedono le attività di progettazione ed approvazione dei restanti interventi.

Nel dettaglio sono stati stipulati tre contratti per un investimento complessivo di 12,2 milioni di euro, che riguardano lavori di ripristino definitivo lungo la strada statale 4 “Via Salaria”, duramente colpita da sisma sebbene rimasta sempre percorribile.

Il primo appalto affidato riguarda in particolare il risanamento delle strutture del Viadotto Fonte del Campo (dal km 139+712 al km 140+005) in provincia di Rieti. L’intervento, del valore di 4 milioni di euro, è stato affidato al raggruppamento temporaneo di imprese “Eurobuilding e Ubaldi Costruzioni” e sarà ultimato in 450 giorni.

Un secondo appalto del valore di 4 milioni di euro riguarda i lavori di ripristino e miglioramento sismico dei viadotti tra il km 147,896 ed il km 148,818, in provincia di Ascoli Piceno. I lavori, affidati all’impresa “Bulfaro” avranno una durata di 510 giorni.

Il terzo appalto affidato, del valore di 4,2 milioni di euro, riguarda i lavori di ripristino e miglioramento sismico del viadotto tra il km 148,967 ed il km 149,331, sempre in provincia di Ascoli Piceno. La durata dei lavori, affidati all’impresa “Emistrade” sarà di 390 giorni.

Infine, è stato stipulato anche il contratto con l’impresa “RTI Marco Polo”, aggiudicataria dei lavori di ripristino del corpo stradale della strada provinciale 153, sempre in provincia di Macerata, per un valore di investimento pari a 2,5 milioni di euro. La durata dell’intervento è di 365 giorni.

