ASCOLI PICENO – Venerdì 20 aprile alle ore 9.45 si terrà il convegno “Sisma – Lo stato della ricostruzione e il ruolo dell’informazione”, nella Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani ad Ascoli in piazza del Popolo.

La conferenza avrà inizio con gli interventi di saluti da parte del Sindaco di Ascoli, Guido Castelli e dal Vescovo Monsignor Giovanni D’Ercole.

I relatori del convegno saranno il Commissario straordinario alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del Centro Italia, Paola De Micheli e il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche, Franco Elisei. In preparazione alla 52° giornata mondiale per le comunicazioni sociali, il ruolo dell’informazione rimane tra i più delicati da affrontare, in situazioni gravi come le conseguenze di un sisma.

Al convegno parteciperanno i sindaci di Arquata, Montegallo e Acquasanta con la testimonianza di come i comuni colpiti dal sisma stanno reagendo. Aleandro Petrucci, Sergio Fabiani e Sante Stangoni potranno fornire adeguati quesiti per far rinascere territori, in alcuni casi come Arquata completamente distrutti.

Fabio Bolzetta, giornalista di TV2000 modera l’incontro, ai giornalisti che parteciperanno saranno riconosciuti 3 crediti formativi.

Dopo la conferenza, si potrà partecipare alla Santa Messa presso la Cappella dell’Episcopio celebrata da Monsignor Giovanni D’Ercole. Successivamente si terrà il pranzo presso il ristorante La Torre, previa prenotazione, al prezzo di 15 euro.

