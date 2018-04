Il libro, scritto in vecchiaia dal deus ex machina dell’omonima azienda casearia Sabelli, racconta la storia di uomo e le vicende della sua creatura, dalla partenza nel piccolo laboratorio artigianale a gestione familiare, fino a diventare una delle realtà leader

ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale.

Presentazione del libro di Archimede Sabelli, “Con il latte nelle vene – Storia di un’azienda e del suo fondatore” (Capponi Editore- 2018) lunedì 9 aprile alle ore 12 presso la Sala del Consiglio di Confindustria, in corso Mazzini 151, ad Ascoli Piceno.

Interverranno gli Amministratori Delegati del Gruppo Sabelli: Angelo Davide Galeati e Simone Mariani.

Il libro, scritto in vecchiaia dal deus ex machina dell’omonima azienda casearia Sabelli, racconta la storia di uomo e le vicende della sua creatura, dalla partenza nel piccolo laboratorio artigianale a gestione familiare, fino a diventare una delle realtà leader a livello nazionale nel settore del latticini.

La narrazione diventa immedesimazione, condivisione di un’avventura umana prima e aziendale poi. Il racconto si intreccia con la vita del protagonista, con la sua visione del mondo e della realtà, una realtà spesso ostile, che lui ha sempre reinterpretato e ridisegnato: “Il mio mestiere è stato una passione divorante, una malattia dalla quale ho scelto di non guarire. Per quanto mi riguarda, credo che, arrivato a 94 anni, io possa ritenermi soddisfatto per aver avuto una vita lunga e piena, una vita che mi ha regalato, accanto a tante sconfitte e grandi dolori, anche molte gioie e soddisfazioni”.

