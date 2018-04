ASCOLI PICENO – La Commissione europea ha approvato la misura del credito d’imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali nell’area del cratere del terremoto.

Ne dà notizia Confindustria Centro Adriatico. L’atteso placet europeo consentirà alle imprese di qualsiasi dimensione di fruire fino al 31 dicembre 2019 della medesima agevolazione oggi prevista solo nelle aree del Mezzogiorno.

In particolare nei 140 Comuni delle Marche, del Lazio, dell’Umbria e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016, sarà possibile ottenere, previa richiesta all’Agenzia delle entrate, un credito d’imposta per nuovi investimenti in macchinari, impianti e attrezzature pari al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese e al 45% per le piccole imprese.

Il sostegno alle grandi aziende sarà comunque limitato alla costituzione di una nuova impresa, alla diversificazione dell’attività o all’acquisizione degli attivi di un’impresa che ha chiuso. Il plafond messo a disposizione è pari a circa 44 milioni di euro.

