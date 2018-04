ASCOLI PICENO – Le Province di Ascoli Piceno e Rieti, grazie ad una raccolta fondi organizzata dall’Unione Province d’Italia, mettono a disposizione borse di studio destinate a giovani studenti, residenti al 24 agosto 2016 nei Comuni di Arquata del Tronto, Accumoli e Amatrice gravemente e tragicamente colpiti dai terribili eventi sismici dell’Italia Centrale.

L’iniziativa consentirà a ragazzi iscritti alla terza media o alle scuole superiori, grazie alla copertura totale delle relative spese, di trascorrere un periodo all’estero durante l’estate 2018. Il programma si svolge in collaborazione con la Fondazione Intercultura e l’Associazione Intercultura Onlus, che da oltre 60 anni promuove il dialogo interculturale attraverso programmi di scambi internazionali.

“Si tratta di un importante e concreto gesto di solidarietà condiviso da tutte le Province – evidenzia il Presidente Paolo D’Erasmo – che vuole costituire un messaggio di incoraggiamento e di rinascita per quei territori che hanno vissuto un dramma enorme e che con straordinario coraggio e impegno civico stanno ricostruendo le proprie comunità. In questa prospettiva, è essenziale la partecipazione del mondo della scuola che rappresenta il cuore di ogni collettività”.

Le borse di studio finanzieranno programmi estivi nelle seguenti due destinazioni: Sligo (Irlanda) riservato a ragazzi nati tra il 01/11/2000 e il 30/06/2003 con durata di 4 settimane, partenza il 7 luglio e rientro previsto per il 4 agosto; Barnard Castle (Inghilterra) riservato a ragazzi nati tra 01/08/2002 e il 30/06/2004 della durata di 2 settimane con partenza l’8 luglio e rientro 21 luglio 2018.

I ragazzi interessati potranno inoltrare domanda entro e non oltre il 15 aprile al seguente indirizzo www.intercultura.it/iscriviti/. Nella compilazione del fascicolo online il candidato dovrà specificare la destinazione prescelta. Tutti gli iscritti saranno chiamati dall’Associazione Intercultura a sostenere una prova attitudinale on-line, che si terrà mercoledì 18 aprile 2018, per valutare la capacità di affrontare l’esperienza all’estero in autonomia. Saranno finanziate borse di studio in base ai fondi raccolti e, qualora necessario, verrà stilata una graduatoria dall’Associazione Intercultura in base a criteri stabiliti nel bando.

