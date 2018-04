ACQUASANTA TERME – La Sezione di San Benedetto del Tronto del Club Alpino Italiano, domenica prossima 15 aprile, dà avvio al programma escursionistico 2018 con la “Camminata di Primavera” che, quest’anno, è dedicata al territorio del Comune di Acquasanta Terme, fortemente colpito dagli eventi sismici del 2016.

Una piacevole escursione ci condurrà dalla frazione di San Vito, poco sopra l’abitato di Acquasanta Terme, alla cima del Pizzo dell’Arco che è uno splendido balcone naturale sulla valle del Tronto.

Al ritorno passeremo per l’abitato di Cocoscia, il cui nucleo è stato ristrutturato in tempi recenti, e sosteremo nella frazione di Venamartello, in cui ci rifocilleremo con uno spuntino offerto dai suoi abitanti. Il rientro è previsto nel pomeriggio.

Si raccomanda, a quanti fossero interessati, di prenotare recandosi venerdì sera dalle 21,30 alle 23 presso la sede del CAI di San Benedetto in via Firenze n.3 (zona Ischia II) di Grottammare (circa 100m a nord di Globo Calzature) oppure contattando gli accompagnatori: Mauloni Mario (338.9340093), Rocco Elio (348.2684637).

