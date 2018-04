Quattro grandi atleti, Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Jury Chechi e Ciccio Graziani, scenderanno in campo per condividere con i bambini il divertimento che deriva dall’attività fisica ed i valori positivi dello sport

ASCOLI PICENO – Arriva ad Ascoli Piceno, martedì 17 aprile alle 9.30 in piazza del Popolo, “Un campione per amico”, evento promosso da Banca Generali.

Quattro grandi atleti dello sport, Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Jury Chechi e Ciccio Graziani, scenderanno in campo per condividere con i bambini non solo il divertimento che deriva dall’attività fisica, ma anche i valori positivi dello sport come la disciplina, la sana competizione e il gioco di squadra.

Continua inoltre la collaborazione col Comitato Italiano Paralimpico che presenzierà con ragazzi disabili appartenenti a Onlus regionali. La manifestazione darà modo a ciascuno di incontrare direttamente ogni campione e di giocare a tennis, pallavolo, calcio e di fare ginnastica seguito dai più grandi professionisti italiani.

I bambini trascorreranno una giornata spensierata e istruttiva tra sport, gioco e musica dove tutti diventeranno protagonisti di una lezione di educazione fisica all’aria aperta, in una magica arena ricreata in una delle piazze più belle d’Italia.

