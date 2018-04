“Chi ha subito danni dal sisma del 10 aprile può presentare domanda di sopralluogo presso il Comune per verificare l’agibilità” affermano dalla Regione

PIEVE TORINA – La forte scossa delle cinque del mattino del 10 aprile, di magnitudo 4.6, ha generato preoccupazione e risvegliato la paura nelle persone che hanno vissuto per mesi il terremoto.

“Le famiglie che hanno subito danni alle loro abitazioni avranno diritto al Cas o alla ospitalità in albergo e a tutte le forme di assistenza e accoglienza che sono state applicate in occasione delle precedenti scosse”. Lo ha assicurato il presidente Ceriscioli questa mattina a Pievetorina, dove si è svolta la riunione operativa con il capo dipartimento della Protezione civile nazionale Borrelli, il commissario straordinario De Micheli e diversi sindaci.

I comuni maggiormente colpiti sono Pievetorina, Muccia, Valfornace, Visso, Camerino, Monte Cavallo, Fiastra, Caldarola. Da un primo rilievo 6 appartamenti hanno perso l’agibilità.



Chi è stato danneggiato da questo nuovo evento può presentare domanda di sopralluogo presso il Comune per verificare l’agibilità.



“Immediato è stato l’intervento di ripristino dei pensili caduti in tre Sae sulle 208 di Pieve Torina. I tecnici hanno ancorato alla struttura portante della cucina anche i pensili delle altre casette e domani è prevista una ulteriore riunione. Nel frattempo gli operai sono al lavoro per sistemare il muretto a secco danneggiato nella stessa zona. Il ripristino avverrà entro questa sera. – affermano dall’Ente – Quattro le azioni da mettere in campo ora: verificare i danni alle strutture, garantire l’assistenza alle persone che hanno avuto l’ordinanza di sgombero, esaminare l’erogazione dei servizi essenziali e verificare tutte le strutture strategiche”.



“Continueremo a dare al territorio una forte attenzione e ci sono tutti i presupposti per prolungare il periodo dell’emergenza che ad oggi è fissato nel 31 agosto ma con molta probabilità verrà prorogato” ha proseguito il presidente. “Venti giorni fa – ha aggiunto – abbiamo inviato richiesta formale ai neo presidenti di Camera e Senato affinchè vengano a visitare le realtà colpite dal sisma”.

