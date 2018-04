A bordo un uomo che è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e portato in ospedale per le cure mediche tramite ambulanza. Sul posto anche i Vigili del Fuoco

SANT’ELPIDIO A MARE – Sinistro nella giornata del 10 aprile nel Fermano vicino Sant’Elpidio a Mare.

Un mezzo pesante, per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, è finito fuori strada.

A bordo un uomo che è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e portato in ospedale per le cure mediche tramite ambulanza. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

