ASCOLI PICENO – E’ in partenza l’evento più gettonato del momento: “Area Sanremo Tour”.

Oriana Simonetti (titolare dell’agenzia OGEventi), che si occupa di fiere ed eventi di vario genere da oltre vent’anni, è diventata una nuova responsabile territoriale per l’ “Area Sanremo Tour”. Un ruolo importantissimo, per quello che è probabilmente il tour musicale più importante d’Italia. Un’opportunità unica per valorizzare i nuovi talenti musicali nostrani. E’, inoltre, un ruolo importantissimo, ambito da una folla di persone che lavora nel settore e che è stato conferito ad una delle imprenditrici femminili più gettonate delle Marche.

Le prime due tappe saranno: sabato 21 aprile alle ore 21, preso il ristorante “Parco dei Tigli” a Folignano e sabato 5 maggio alle ore 21 presso il Teatro “Serpente Aureo” di Offida.

“Canti o fai parte di una Band? Stiamo aspettando proprio te. Partecipa alle selezioni di ‘Area Sanremo Tour’ (due finalisti di Area Sanremo faranno parte delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo del prossimo anno)” affermano dall’organizzazione.

Evento in collaborazione con Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e Anteros Produzioni. Oriana Simonetti è la responsabile per la provincia di Ascoli Piceno e varie città dell’Abruzzo: “Per le location per vogliono ospitare l’evento ed i cantanti che vogliono partecipare: www.orianagrandieventi.it – 3472629136″.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 69 volte, 69 oggi)