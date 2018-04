ASCOLI PICENO – Sabato 14 aprile dalle ore 14, appuntamento con l’Ecopasseggiata “La rupe del falco-Montefalcone Appennino, organizzato dall’Associazione di guide turistiche “Marche V Regio”.

La partenza è prevista nel primo pomeriggio al parcheggio dello Stadio Del Duca. Il borgo di Montefalcone Appennino sarà raggiunto in auto, dalle ore 15.15 si partirà per un percorso tra arte e natura. Le guide turistiche accompagneranno i partecipanti in una breve visita alla Chiesa di Santa Maria delle Scalelle e della Rocca.

Montefalcone Appennino è arroccato su un’enorme rupe di arenaria, la passeggiata prevede il costeggiamento della rupe, che permetterà di osservare un panorama suggestivo sull’intera catena dei Sibillini, dopo aver oltrepassato incantevoli boschi.

Dopo la passeggiata tra la natura, il percorso prevede la visita del borgo, nel quale sarà possibile conoscere e apprezzare la ricchezza del grande giacimento fossilifero del Pliocene, al Museo dei fossili e dei minerali che si trova nel Palazzo Felici.

La passeggiata, che avrà una durata di circa due ore, si concluderà con la degustazione di prodotti tipici al ristorante “Il chiodo fisso”.

Il contributo per le spese è di 15 euro, per i bambini fino a 12 anni sarà applicato un prezzo ridotto di 6 euro.

La prenotazione è obbligatoria entro il 13 aprile, per qualsiasi informazione contattare il numero 3476590764 o scopriascoli@gmail.com.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 22 volte, 22 oggi)