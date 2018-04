Inizialmente è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. Date le condizioni, è stato deciso il trasferimento al Torrette

FERMO – Incidente nel pomeriggio dell’11 aprile nel Fermano.

A Lido San Tommaso un uomo è caduto, per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, da una pianta.

Inizialmente è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. Date le condizioni, è stato deciso il trasferimento in eliambulanza al Torrette di Ancona per le cure mediche.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 222 volte, 228 oggi)