FOLIGNANO – Fra circa un anno a Folignano ci saranno nuove elezioni comunali.

Il M5S vuole avere l’opportunità di amministrare questo Comune, per una Folignano sempre più vicina al cittadino: “Ma per fare questo c’è bisogno dei folignanesi: è finito il tempo in cui si poteva solo delegare agli altri gli interessi della collettività. È necessario che ciascuno faccia la propria parte, mettendoci la faccia, impegnandosi in prima persona. Ognuno può fare qualcosa per Folignano”:

“Tutte le persone che si riconoscono nei valori del M5S e che hanno a cuore le sorti del nostro Comune sono invitate a partecipare a questo incontro, il 18 aprile alle 21, presso la Scuola Primaria di Villa Pigna, nel locale adiacente l’Asilo Nido per valutare se vogliano contribuire a formare una forte base per il M5S a Folignano e successivamente partecipare alla stesura di un programma per una Folignano a 5 Stelle” affermano i grillini in una nota.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 18 volte, 18 oggi)