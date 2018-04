Il progetto #OP19 ed il cammino verranno presentati venerdì 13 alle ore 17.30 presso l’Unione Montana del Tronto in Via della Cartiera ad Ascoli

ACQUASANTA TERME – Sabato 14 aprile si svolgerà un cammino partecipativo sull’antica Via Salaria, con ritrovo alle 9.30 dalla Piazza della Chiesa di San Lorenzo di Paggese.

Il Collettivo artistico OP, nel contesto del lavoro svolto dalla Strategia Nazionale Aree Interne per la definizione di un percorso di sviluppo delle Aree del territorio marchigiano, in coordinamento con Gal Piceno, Unione Montana e tsm-Trentino School of Management, ha presentato il progetto artistico culturale #OP19.

Il progetto prevede la creazione di un’installazione permanente sul territorio durante il 2019: il “Tavolo Palcoscenico dell’Interazione”, simbolo e perno propulsore dell’intero progetto. Sarà un incredibile tavolo costruito con il legno del territorio, che prevede anche il recupero delle macerie prodotte dalle scosse sismiche come porte, infissi e travi. L’intera comunità sarà coinvolta nella sua realizzazione, assieme ad artisti nazionali ed internazionali che prenderanno parte al processo creativo e che animeranno per tutto il 2019 con eventi in loco per ridare forza e vigore alle comunità locali.

Il Cammino di sabato 14 aprile nasce per condividere ed approfondire con la comunità di Acquasanta Terme il significato del progetto #OP19, e favorirne le fasi esecutive 2018/2019.

Il percorso del cammino vuole indicare simbolicamente il tracciato dove verrà creato il Tavolo lungo la porzione della Via Salaria Antica, tra la frazione di Paggese e la frazione di Piedicava, comprendendo nel percorso il Castel di Luco e l’Antico Mulino di Piedicava. Il progetto ha la finalità di estendere la capacità aggregativa del progetto a tutto il territorio delle Marche a partire da alcuni luoghi simbolici e dunque SVELARE, CONOSCERE e RINNOVARE i tesori rimasti sepolti nel tempo affinché scatenino l’immaginario dei viaggiatori, ed affinché queste risorse siano la materia prima con cui l’area possa innescare nuove visioni per il futuro che favoriscano azioni tese a una nuova vita.

Appuntamenti:

Il progetto #OP19 ed il cammino verranno presentati venerdì 13 aprile alle ore 17.30 presso l’Unione Montana del Tronto in Via della Cartiera 1, Ascoli Piceno.

Il Cammino si svolgerà sabato 14 aprile con partenza dalla Piazza Chiesa di San Lorenzo di Paggese alle 9.30, per terminare con un pranzo al sacco presso il Mulino di Piedicava. Il rientro a Paggese con navette gratuite è previsto attorno alle 14.

