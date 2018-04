ASCOLI PICENO – Domenica 15 aprile alle ore 18 sarà presentato il libro di Franco Fagiani, La manutenzione dei sensi, alla Libreria Rinascita in piazza Roma ad Ascoli.

L’incontro culturale è stato organizzato in collaborazione con la sezione di Ascoli del CAI, Club Alpino Italiano.

Franco Fagiani è un giornalista e scrittore, che alterna l’amore per la scrittura a quello per la motagna.

La manutenzione dei sensi, edito dalla casa editrice Fazi, racconta una storia sviluppata in un contesto di montagna, dove regna la tranquillità e una dimensione a misura d’uomo. Tratta di malattia, quella della sindrome di Asperger e una rinascita del rapporto tra il padre e il figlio affetto dalla sindrome.

Il padre, Leonardo Guerrieri, è un vedovo di cinquant’anni con un passato brillante alle spalle, un carattere riservato che si trova a gestire l’affido temporaneo di un giovane ragazzino, Martino Rochard, che non disturba, non fa domande, sembra quasi non esistere. Durante la sua adolescenza, a Martino viene diagnosticata la sindrome di Asperger.

Leonardo decide di cambiare aria, di lasciare la grande città, Milano, per raggiungere e trasferirsi nelle Alpi piemontesi.

Sarà la montagna a ricreare una stabilità emotiva sia per il ragazzino che riesce a esprimere la sua personalità sia per il padre che acquista una nuova prospettiva di vita e una serenità diversa. I due stringeranno amicizia con Augusto, un anziano e burbero signore di montagna, che regalerà perle di saggezza e aiuterà padre e figlio a riconoscere le proprie passioni.

La riflessione che emerge dal romanzo di Fagiani, la moltitudine dei sensi, è una riscoperta della sensibilità, di un cambiamento dovuto al contatto con la natura, alla bellezza di sentimenti semplici ma sinceri.

