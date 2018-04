La storica azienda ascolana, che dal 1971 realizza e installa roll-bar per autovetture da competizione anche per l’edizione del 2018, è sponsor tecnico del Mini Challenge Italia che prenderà il via il 29 aprile.

ASCOLI PICENO – La Sassa Roll-bar, che dal 1971 realizza e installa safety cage per autovetture da competizione a norme F.I.A., è anche per questa edizione del 2018 sponsor tecnico del Mini Challenge Italia. Il Campionato mono-marca ufficiale Mini, giunto alla 7° edizione. Immancabile anche in questa stagione la MINI John Cooper Works Challenge Pro, vera e propria auto da corsa sviluppata lo scorso anno sulla base della MINI John Cooper Works da 231 cv.

Il direttore commerciale della Sassa Roll-bar, Gianluca Corradetti, ha dichiarato: “Professionalità e competenza oltre alla pluriennale esperienza dell’azienda nel settore della sicurezza del motorsport sono le caratteristiche che Promodrive, promoter ed organizzatori del Campionato MINI Challenge al fianco di MINI Italia ha riconosciuto alla Sassa roll-bar. La collaborazione iniziata con la realizzazione di un prodotto “su misura” per questo Campionato e continuata con lo sviluppo di nuovi progetti quali la preparazione della Mini Clubman Cooper S.”

In pista per sei weekend su sei circuiti internazionali: Autodromo Enzo e Dino Ferrari (28-29 aprile); Paul Ricard, Le Castelette France (12-13 Maggio); Misano World Cicuit Marco Simoncelli (16-17 giugno); Mugello (14-15 luglio) Vallelunga (8-9 settembre); Monza (6-8 ottobre). Il calendario si inserisce all’interno degli Aci Racing Weekend, promossi da ACI Sport Italia.

Le gare si potranno seguire anche in diretta streaming sul canale ufficiale Facebook di MINI Italia e sul sito mini.it. altre info su www.sassarollbar.com

