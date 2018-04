ASCOLI – Domenica 15 aprile è in programma la seconda tappa del progetto “Camminata dei musei”. L’U.S. Acli provinciale Ascoli/Fermo, che organizza la manifestazione col patrocinio del Comune di Ascoli Piceno e con la collaborazione di Coop Alleanza 3.0, ha programmato per le ore 9,30 una camminata con partenza da Via Oristano 1 (davanti al Centro socio culturale Tofare) ed arrivo alle ore 10 davanti al museo “Francesco Antonio Marcucci” in via San Giacomo ad Ascoli.

La manifestazione abbina la promozione dell’attività fisica alla conoscenza del territorio, in questa occasione un museo dedicato al venerabile Francesco Antonio Marcucci. Per partecipare all’iniziativa, giunta alla quarta edizione, non occorre essere particolarmente allenati né versare quote di partecipazione e/o di iscrizione, basta presentarsi su luoghi di partenza 15 minuti prima del via.

Per ulteriori informazioni si possono consultare i siti internet www.cooperativemarche.it e www.usaclimarche.com,

la pagina facebook Progetto “Camminata dei musei” o chiederle al numero whatsapp dedicato 3442229927.

