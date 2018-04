ASCOLI PICENO – L’elenco di youtuber e muser che hanno fatto visita ai loro fan al Centro Commerciale Città delle Stelle si allunga e si arricchisce, domenica 22 aprile dalle 15, con l’arrivo di Iris Ferrari, uno dei fenomeni social più famosi del momento che incontra i suoi fan e firma le copie del suo primo libro, “Una di Voi”.

Il successo di Iris è nell’essenza stessa dell’essere una star del web: il condividere età e dunque aspirazioni, desideri, incertezze, timori con i fan. Proprio Iris, infatti, spesso ha dichiarato di aver messo la sua vita su Youtube “per sconfiggere la mia timidezza”.

Iris ha così aperto il suo canale Youtube nel 2015, raggiungendo in sole due settimane i diecimila iscritti: oggi ne ha oltre quattrocentomila. Il vero successo è arrivato, l’anno successivo, quando ha iniziato a girare video a tema su Musical.ly che l’hanno portata a sfiorare, al momento, i due milioni di fan: attraverso i social, rende partecipi i fan della sua vita raccontando tutto ciò che più la colpisce e le piace con un tono leggero.

E’ considerata, per questo, una delle muser più forti del panorama italiano ed il suo libro, “Una di Voi”, edito da Mondadori e uscito a febbraio, ha fatto registrare da subito un grande apprezzamento da parte del pubblico: all’esordio, è balzato in testa alla classifica generale del Corriere della Sera dei libri più venduti in Italia ed è anche stato primo per diverse settimane consecutive su Amazon, tutt’ora risulta ancora nella Top 10.

Al Centro Commerciale Città delle Stelle, Iris Ferrari firmerà le copie della sua opera prima, in cui la muser tocca temi che la riguardano e riguardano tutti gli adolescenti come la famiglia, il bullismo, l’alimentazione e la passione per la recitazione, quest’ultima importantissima per sconfiggere la sua timidezza.

“Una di voi”, quindi, racconta la vita di Iris dal punto di vista di un’adolescente che, seppur sotto i riflettori, rimane la semplice ragazza che è sempre stata.

Per accedere al firmacopie con Iris, alla presenza del fotografo ufficiale dell’evento i cui scatti saranno poi inseriti sul profilo Facebook del Centro, è necessario acquistare il libro che, all’interno di Città delle Stelle, è in vendita presso la Libreria Mondadori e l’Ipercoop: all’acquisto del libro, verrà consegnato anche il 1° pass prioritario.

Chi invece ha già acquistato altrove “Una di Voi”, mercoledì 18 aprile e giovedì 19 aprile dalle 16 alle 19, presentandosi con il libro in piazza centrale all’interno del Centro riceverà dalle hostess il 2° pass prioritario.

Per permettere a tutti i fan di Iris di accedere al firmacopie, domenica 22 aprile ci saranno due turni: inizialmente avranno accesso i possessori del 1° pass prioritario, poi quelli che hanno il 2° pass prioritario. Si accede al firmacopie con Iris portando con sé sia il libro, sia il pass.

