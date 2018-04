Per fortuna non sarebbero in pericolo di vita. Indagano sulla vicenda le Forze dell’Ordine per fare chiarezza sul grave accaduto

FERMO – Episodi inquietanti nella notte tra il 13 e 14 aprile.

Nel Fermano, a Lido Tre Archi, sono stati segnalati due accoltellamenti. Dalle prime indiscrezioni si tratterebbero di un italiano e uno straniero che hanno riportato ferite da armi di taglio.

Entrambi sono stati portati all’ospedale dal 118 giunto in ambulanza per le cure mediche e per fortuna non sarebbero in pericolo di vita. Indagano sulla vicenda le Forze dell’Ordine. Non si esclude al momento nessuna ipotesi, da una possibile lite finita male o una sorta di resa di conti.

