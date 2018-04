ASCOLI PICENO – Anche la 35a giornata di Serie B è stata consegnata agli archivi. Una giornata che ha visto solamente 3 squadre riuscire a conquistare la vittoria: Foggia, Empoli e Ternana. I pugliesi, in particolar modo, grazie al 3-0 sull’Ascoli Picchio, riescono a guadagnare dei punti preziosi sulle altre squadre in lotta per i play off.

Importanti per motivi totalmente antitetici, invece, le altre due vittorie di giornata. L’Empoli, difatti, consolida il suo primato in classifica, battendo la Pro Vercelli 3-2, continuando la sua striscia di risultati utili consecutivi, arrivata ora a quota 21. Un risultato che si lega, in realtà, a quello della Ternana, che con il netto 3-0 contro il Novara, abbandona l’ultimo posto, a discapito proprio della Pro Vercelli.

Per il resto una giornata caratterizzata dai tanti pareggi. In particolar modo dagli 1-1, ben 6: Brescia-Carpi; Frosinone-Spezia; Palermo-Cremonese; Perugia-Venezia; Salernitana-Cesena. Le altre due “X” arrivano da Parma-Cittadella e da Pescara-Bari, finite rispettivamente 0-0 e 2-2. Una giornata che si presenta, dunque, molto transitoria e che rimanda tutto al turno infrasettimanale, al via già domani, con Ascoli Picchio-Parma.

RISULTATI

FOGGIA-ASCOLI PICCHIO 3-0 Palermo-Cremonese 1-1 Parma-Cittadella 0-0 Perugia-Venezia 1-1 Brescia-Carpi 1-1 Pescara-Bari 2-2 Empoli-Pro Vercelli 3-2 Salernitana-Cesena 1-1 Frosinone-Spezia 1-1 Virtus Entella-Avellino 1-1 Novara-Ternana 0-3

CLASSIFICA

1. Empoli 35 70 2. Palermo 35 59 3. Frosinone 35 59 4. Parma 35 57 5. Bari 35 55 6. Perugia 35 54 7. Venezia 35 51 8. Cittadella 35 51 9. Foggia 35 49 10. Carpi 35 49 11. Spezia 35 47 12. Salernitana 35 43 13. Cremonese 35 42 14. Brescia 35 42 15. Avellino 35 40 16. Novara 35 39 17. Pescara 35 39 18. Cesena 35 38 19. Virtus Entella 35 37 20. ASCOLI PICCHIO 35 36 21. Pro Vercelli 35 33 22. Pro Vercelli 35 31



PROSSIMO TURNO

Lunedì 16 aprile, ore 20.30 – ASCOLI PICCHIO-PARMA

Martedì 17 aprile, ore 20.30 – Avellino-Frosinone; Bari-Novara; Carpi-Perugia; Cesena-Empoli; Cittadella-Palermo; Cremonese-Salernitana; Pro Vercelli-Pescara; Spezia-Brescia; Ternana-Foggia; Venezia-Virtus Entella

