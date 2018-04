I corsi sono organizzati da CISI – Centro per l’Integrazione e Studi interculturali con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno medaglia d’oro al Valor Militare per attività partigiana

ASCOLI PICENO – Il 23 aprile alle 21, presso il primo piano dello Spazio Insieme, in Rua David d’Ascoli, una traversa di Corso Mazzini a pochi metri da Piazza del Popolo, avrà inizio il corso di Fotografia – ritratti e primi piani tenuto da Giuseppe Di Caro. Il contributo richiesto per ogni corso è di 50 euro.

È possibile iscriversi online, sul sito www.cisiamo.net, oppure in segreteria dal 18 al 20 aprile dalle ore 19 alle 20, nella sede del corso, oppure presso l’agenzia di Sbrigo Pratiche di Giuseppe Crocebella in Via B. Cairoli 36. Per informazioni è possibile inviare una email a info@cisi.ap.it o telefonare al numero 377 1278232.

Il Curriculum vitae del docente ed il programma del corso sono disponibili sul sito del progetto CISI.amo, è possibile vedere il video di presentazione al link: https://youtu.be/BLyP4DjBmd0.

Dal 23 aprile inizierà il corso intensivo di Fotografia – ritratti e primi piani, che avrà la durata totale di 10 ore. Il docente del corso è Giuseppe Di Caro fotografo ufficiale dei Premi De Sica e dell’Accademia Del Cinema Italiano Premi David Di Donatello, membro di Giuria del Premio David di Donatello ed insegnante presso il Liceo Artistico di Ascoli Piceno “Osvaldo Licini”.

I corsi sono organizzati da CISI – Centro per l’Integrazione e Studi interculturali con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno medaglia d’oro al Valor Militare per attività partigiana.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 18 volte, 18 oggi)