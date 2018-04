ASCOLI PICENO – ’Adriatico e i suoi pesci pregiati saranno il fil rouge della quarta tappa di “Meletti & Friends”, il viaggio di sapori e saperi ideato dall’Associazione Picenum Tour e dal Caffè Meletti che ogni mese propone un’inedita cena a quattro mani in cui lo chef Roberto Di Sante viene affiancato da un amico e collega per dare vita a piatti ricchi di gusto, storia e creatività.

Venerdì 27 aprile nello storico locale di Piazza del Popolo arriverà lo chef Andrea Mosca del Ristorate Marili di Grottammare, locale giovane a particolarmente apprezzato per il carattere innovativo della sua cucina.

Ad aprire la serata saranno un bis di benvenuto (Panino al vapore, ricci di mare, maionese al wasabi ed erbe nostrane; Un ricordo di fish and chips) e un bis di antipasti (“Scarpetta” midollo, scampo, gamberone e pane dorato; Moscardino, riduzione di miso e puntarelle). A seguire come primi piatti saranno serviti un Ravioletto di pannocchie, trasparenza di seppia e il suo nero e Gnocchetto con sogliola, brodetto disidratato e asparago marino, mentre come secondo sarà proposta una Gallinella di mare in due consistenze con gambero rosa, totano croccante e carpaccio di verdure. A chiudere la cena sarà il dessert Primo gelato artigianale.

L’evento è a numero chiuso, informazioni e prenotazione obbligatoria al 324.5938465.

