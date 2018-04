ASCOLI PICENO – In occasione della Festa della Liberazione, dal 22 al 24 aprile il progetto Tracce R-Esistenti vuole rappresentare un momento di festa e di riflessione nel capoluogo.

“Con il progetto Tracce R-Esistenti si intende valorizzare una testimonianza storica e stimolarne il ricordo, – spiegano gli organizzatori – mediante differenti forme artistiche: musica, teatro, pittura, fotografia, letteratura. Il nostro obiettivo è che la Festa di Liberazione non sia solo la commemorazione di pochi, ma lo spunto per riunire, ricordare, ma soprattutto vivere nel presente ciò che è lascito delle precedenti generazioni: i valori sociali ed etici della solidarietà, del sacrificio, della lotta contro l’oppressione. In sostanza il valore della libertà, che non è disgiunto da quello del rispetto e dell’impegno verso il vivere comune.

I Partners del progetto sono numerosi, il Comitato Territoriale ARCI Piceno Fermano, in collaborazione con l’Associazione ARCI Libero Spazio Stay Human di Ascoli Piceno, l’ANPI sezione Provinciale di Ascoli Piceno, l’ISML Istituto di Storia contemporanea di Ascoli Piceno, Libreria Prosperi, Libreria Rinascita, Circolo UAAR Ascoli Piceno, Comitato Antirazzista Ascoli Piceno e CGIL di Ascoli Piceno. La manifestazione è patrocinata dalla Provincia di Ascoli Piceno e dal Comune di Ascoli Piceno ed è sostenuta da COOP Alleanza 3.0, Quanto Basta e NO Triv.

Il programma prevede nella giornata del 22 aprile , Galleria Insieme – Tracce dal sisma. Mostra fotografica a cura del Gruppo di ricerca Emidio di Treviri in collaborazione con le BSA – Brigate di Solidarietà Attiva;

Il 23 aprile, ore 18 alla Libreria Rinascita “Fascismo e Resistenza nel Piceno“, inaugurazione della mostra foto-documentaria di Maria Grazia Battistini e Costantino Di Sante a cura dell’ISML Istituto di Storia contemporanea di Ascoli Piceno. La mostra resterà fruibile fino al 07 maggio

Nella giornata del 24 aprile dalle ore 9.30 a Palazzo dei Capitani nella Sala della Ragione “My war is not over”., proiezione del film documentario, incontro con Harry Shindler ed il giornalista Marco Patucchi;

alle ore 18 alla Libreria Prosperi nello Spazio Nova Dea, ci sarà “Tracce di Libertà” Installazione sulla Costituzione e la laicità dello Stato”, a cura dell’UAAR, sezione di Ascoli Piceno;

alle ore 18 presso Largo Crivelli verrà proposto “Piccole Tracce” Laboratori creativi di manualità e riciclo per bambini a cura di Bimbi del Bosco;

Successivamente, è prevista l’esposizione Tracce solidali, stand espositivi e informativi a cura di ARCI, COOP, Equosolidale, Antirazzisti Piceni, Libera.

Alle ore 18.30, “Tracce di memoria“, intervento a cura della CGIL di Ascoli Piceno;

“Tracce dal mondo“, intervento a cura del Comitato Antirazzista di Ascoli Piceno;

“Tracce antifasciste” intervento a cura dell’ANPI sezione di Ascoli Piceno;

dalle ore 19.30 “Tracce musicali” Aperitivo musicale con Luca Orsini; “Tracce di colore”Azione pittorica a cura di Vincenzo Lopardo;

ore 20.45 “Storie di pietra” Incursioni teatrali a cura del gruppo Articolate Teatro;

Alle ore 21.30, “Mi troverai tra le costellazioni” Storie di Resistenza picena. Monologo teatrale di e con Emiliano

Valente.

Infine, alle ore 22.30, si concluderà con Tracce musicali, Têtes de Bois in concerto.

Si invita, infine, a prendere parte alla celebrazione cittadina del 25 aprile presso il Sacrario Partigiano di Colle San Marco.

