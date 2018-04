L’attaccante bianconero: “Sulla mia occasione non so, non l’ho ancora rivista, purtroppo il calcio è fatto di episodi, sicuramente avrei preferito vincere piuttosto che segnare”

ASCOLI PICENO – Secondo pesante ko consecutivo per l’Ascoli Picchio che dopo la sconfitta di Foggia perde in casa contro il Parma di D’Aversa grazie alla rete di Calaiò al 2′ del primo tempo, 0-1 per gli emiliani il risultato finale.

L’attaccante bianconero Simoneandrea Ganz: “Sulla mia occasione non so, non l’ho ancora rivista, purtroppo il calcio è fatto di episodi, sicuramente avrei preferito vincere piuttosto che segnare. Nel primo tempo sicuramente loro hanno creato di più non a caso sono secondi. Ci abbiamo provato fino all’ultimo minuto, purtroppo è andata così. Io sono un giocatore a cui piace fare gol e stare in area di rigore anche se sono ovviamente disposto a fare il lavoro sporco. Lotteremo fino a quando ci sarà la possibilità di lottare, ci abbiamo provato fino alla fine“.

