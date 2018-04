ASCOLI PICENO – Si è conclusa sabato 14 aprile l’edizione XI della Rassegna di commedie “Ascolinscena” svoltasi al PalaFolli di Ascoli Piceno dallo scorso novembre.

Dopo un inizio scoppiettante con lo spettacolo di apertura, fuori concorso, “Mi piaci da morire” con Debora Mancini, la rassegna è entrata nel vivo del concorso ospitando in questi mesi 6 compagnie provenienti da diverse parti d’Italia. Spettacoli di genere diverso, alcuni in dialetto altri in lingua, autori differenti, italiani e stranieri, che hanno permesso alle compagnie in concorso di portare in scena storie e avvenimenti coinvolgenti.

Durante la serata di sabato scorso sono stati assegnati i Premi Ascolinscena decretati da una giuria e dal pubblico abbonato alla Rassegna.

La Premiazione è stata guidata dal presentato ufficiale di Ascolinscena, Paolo Fratoni, aiutato da Elide Agostini, della Compagnia Li Freciute, e da Rita Sansoni e Lara Ciaffardoni del PalaFolli.

Dopo l’assegnazione dei consueti Attestati di Partecipazione, consegnati per l’occasione da Alessio Stracci della Cantina San Filippo, si è passati alla lettura delle nomination e alla consegna dei Premi.

Le compagnie che hanno partecipato al concorso sono state:

La Bottega dei RebArdò (Roma) con lo spettacolo “Ben Hur”

Colpi di Scena (Gravina in Puglia) con “L’uomo che incontrò se stesso”

Compagnia Atriana (Atri) con “Tu che li trunche, ie che la paie, foche fi…foche facce”

Compagnia Aes Dana (Falconara Marittima) con “Lo spirito del Tiranno”

Compagnia dei Teatranti (Bisceglie) con “Rumors”

Compagnia La Moscheta (Verona) con “Alcazar – Il rifugio”.

I premi assegnati sono stati i seguenti:

Miglior Attore Protagonista a NICOLA MARCONI in “Alcazar – Il rifugio” – Compagnia La Moscheta

Miglior Attrice Protagonista ex-equo

BARBARA URBANI in “Alcazar – Il rifugio” – Compagnia La Moscheta

EMANUELA NARDONE in “Alcazar – Il rifugio” – Compagnia La Moscheta

Miglior Attore Non Protagonista a SANDRO CALABRESE in “Ben Hur” – La bottega dei RebArdò

Miglior Spettacolo “ALCAZAR Il rifugio” – Compagnia La Moscheta

Miglior Allestimento “RUMORS” – Compagnia dei Teatranti

Gradimento del Pubblico – Premio assegnato dagli abbonati di Ascolinscena:

“BEN HUR” – La bottega dei RebArdò

Le sei compagnie in concorso hanno presentato lavori molto differenti tra di loro, ma che hanno appassionato e divertito il pubblico in sala, tra i quali gli abbonati che ogni sera hanno votato per l’assegnazione del Premio Gradimento del Pubblico assegnato all’ultimo voto alla Compagnia La bottega dei RebArdò di Roma.

Dopo la consegna dei Premi, la serata è proseguita con un divertentissimo spettacolo di Angelo Carestia. Comico, cantante, imitatore, presentatore, Carestia ha divertito il pubblico con barzellette, canzoni e gags.

Ascolinscena 2017–2018 registra un’altra edizione di successo con i suoi abbonati e la presenza di un numero sempre maggiore di spettatori.

Organizzata dalle compagnie amatoriali Castoretto Libero, Donattori, Li Freciute e la Compagnia dei Folli, l’edizione XI di Ascolinscena è sostenuta dalla Fita Gatt Marche – Federazione Italiana di Teatro Amatoriale, da Fainplast Compounds srl, dal Gruppo Gabrilelli SpA e dalla Cantina San Filippo di Offida che ha offerto le degustazioni di vino al termine di ogni spettacolo.

